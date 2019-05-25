Документы для проведения референдума по вопросам конституционных прав граждан подадут в Мосгоризбирком в ближайшие дни

Документы для проведения всероссийского референдума по вопросам конституционных прав граждан будут поданы в Мосгоризбирком в ближайшие два-три дня. Об этом сообщил председатель «Партии народной свободы» Михаил Касьянов. По его словам, сегодня прошло собрание инициативной группы. Ранее сообщалось, что ПАРНАС запускает кампанию в поддержку проведения референдума по четырем вопросам, в том числе о праве на местное самоуправление, о снятии муниципального фильтра при выборах глав регионов, о местных референдумах при строительстве мусоросжигательных заводов и открытии свалок, и о пенсионном возрасте.