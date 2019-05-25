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19:31, 25 мая 2019

Восстановление объектов, поврежденных во время ночного землетрясения в Буйнакском районе Дагестана, начнется со школ

Восстановление объектов, поврежденных во время ночного землетрясения в Буйнакском районе Дагестана, начнется со школ. Об этом ТАСС сообщил глава Буйнакса Ислам Нургудаев. По его словам, ремонт зданий будет вестись за счет муниципалитета. Сейчас эксперты проводят оценку ущерба. Впрочем, в Минобразования Дагестана уже заявили, что повреждения в зданиях школ и одной гимназии Буйнакска на проведение ЕГЭ не повлияют.

От подземных толчков в городе пострадали детский сад гимназия и пять школ.



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