Восстановление объектов, поврежденных во время ночного землетрясения в Буйнакском районе Дагестана, начнется со школ. Об этом ТАСС сообщил глава Буйнакса Ислам Нургудаев. По его словам, ремонт зданий будет вестись за счет муниципалитета. Сейчас эксперты проводят оценку ущерба. Впрочем, в Минобразования Дагестана уже заявили, что повреждения в зданиях школ и одной гимназии Буйнакска на проведение ЕГЭ не повлияют.

От подземных толчков в городе пострадали детский сад гимназия и пять школ.