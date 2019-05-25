Из петербургской квартиры главного советского «битломана» Коли Васина сделают музей Beatles

Из петербургской квартиры главного советского «битломана» Коли Васина сделают музей группы Beatles. Проект реконструкции помещения представят уже в середине следующего месяца.

Для того чтобы сделать музей группы Beatles, квартиру Коли Васина в самом центре Петербурга придётся расширить. Об этом сообщает пресс-служба арт-центра «Пушкинская 10». При этом в облик помещения реконструкторы обещают практически не вмешиваться, сохранив его прежний вид. За свою жизнь Коля Васин, которого часто называют «главным советским битломаном», накопил целую коллекцию артефактов, связанных с музыкальной группой. Среди них телеграмма, на которую ответил сам лидер коллектива Джон Леннон. Именно эти вещи и станут основой экспозиции нового музея.

Васин погиб в прошлом году, упав с третьего этажа торгового центра «Галерея». По словам его друзей, мужчина оставил предсмертную записку: в ней говорилось о том, что он не может «жить в стране, где не находит поддержки в деле храма Джона Леннона».



В день презентации проекта реконструкции в Петербурге пройдет концерт, на котором выступят друзья Коли Васина.