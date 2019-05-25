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19:02, 25 мая 2019

Французской полиции, по некоторым данным, удалось обнаружить ДНК человека, устроившего взрыв в Лионе

В результате нападения пострадали 13 человек.

Правоохранительные органы обнаружили ДНК предполагаемого преступника, который по-прежнему остается на свободе, а также небольшое количество взрывчатки. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на свои источники. По его данным, взрывное устройство, которое неизвестный заложил на пешеходной улице в центре Лиона, было оборудовано системой дистанционного управления.

Ранее в прессе также была опубликован кадр с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен подозреваемый. На изображении мужчина в черной футболке везет рядом велосипед, однако его лицо скрыто за очками и маской. Следователи изучают видеозаписи с нескольких сотен камер, установленных в центре города. Полиция обратилась к свидетелям взрыва за помощью в поимке подозреваемого. Между тем прокуратура Парижа инициировала расследование по статье «террористический сговор», однако подчеркивается, что пока рано квалифицировать это нападение как теракт.

Взрывное устройство с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов сработало в центре Лиона накануне вечером. 13 человек пострадали, двое из них остаются в больницах. Сообщается, что их жизни ничто не угрожает



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