Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по инциденту в Керченском проливе

Россию обязали освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. В МИД России уже дали понять, что Москва не подчинится решению Международного трибунала, потому что у него, по мнению российской стороны, нет юрисдикции для рассмотрения Керченского инцидента.

Россия, если хочет пойти на диалог с Украиной, должна подчиниться решению международного арбитража ООН по морскому праву, считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он добавил, что на Украине призыв арбитража ООН освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, восприняли очень позитивно.