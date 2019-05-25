В Дагестане задержан врио руководителя республиканского управления Росреестра Шамиль Гаджиев. Как сообщил «Интерфакс» осведомленный источник, чиновника подозревают по делу о махинациях с землей. Ранее по этому же делу были задержаны другие сотрудники управления. В рамках расследования СК ходатайствует об аресте более 300 объектов недвижимости, принадлежавших членам преступного сообщества на сумму около 20 миллиардов рублей.