В мэрию Екатеринбурга поступило более 8 тысяч предложений жителей о новом месте строительства собора св.Екатерины. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные со строительством собора в сквере у драмтеатра. После анализа общественного мнения губернатор Евгений Куйвашев предложил отказаться от строительства собора в выбранном ранее месте и обсудить с горожанами новую площадку.