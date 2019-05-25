Во Владивостоке участники школьной вечеринки в стиле БДСМ привлечены к административной ответственности за фото в форме сотрудников полиции. Родителям выпускницы, пришедшей в школу в пилотке и форменной полицейской блузе, выпишут штраф.

На двоих несовершеннолетних 11-классников составили протоколы о незаконном ношении форменной одежды «со знаками различия и символикой государственных военизированных организаций». Кроме девушки с погонами лейтенанта, на видео попал парень в форме ОМОН. Впрочем, дело за судом – он может назначить до полутора тысяч рублей штрафа и конфисковать форму. А вот как будет обстоять дело с атрибутами BDSM, пока не ясно. Подлежат ли конфискации шорты и маски зайчиков Playboy, а также изолента, скрывавшая эротические части тела, не уточняется. Танцы с элементами эстетики субкультуры, аббревиатура которой расшифровывается как «бандаж, дисциплина, садомазохизм», импровизированное шоу с дымовыми шашками и распыленным огнетушителем в актовом зале, тем не менее, однозначного осуждения не нашли.

Если чиновники увидели в костюмированном прощании с учебной скамьей «позор системы образования», то в группе школы №74 во «ВКонтакте» разразилась ожесточенная полемика между теми, кто одобряет участников так называемого «дня наоборот» и теми, кто усматривает в произошедшем «козни запада» и «тлетворное влияние поп-культуры». Пользователь Галина Макошь напоминает об апокрифическом «плане Даллеса» и «грядущем вырождении нации», а многочисленные сверстники и выпускники прошлых лет — сожалеют, что юмор не оказался оценен по достоинству: «Ребята, вы супер, хочу на ваш выпускной!», «Отметили так отметили», «Жаль, что мы провели свой последний звонок без огонька!», «Очень необычная идея, а не просто напились, попрыгали и покричали».

Между тем самой школе, а она считается одной из лучших в Первомайском районе (здесь введено углубленное изучение предметов эстетического цикла), возможны перемены: о том, что директор Галина Пугина забрала написанное еще накануне заявление об увольнении по собственному желанию, пока не сообщалось. В краевом отделе образования все еще ведут свою проверку по поводу произошедшего. Руководительница школы сообщила изданию «Prima.Media»: никакого праздника непослушания не было, весь флешмоб был устроен «проблемным» классом, длился пару минут и был в прямом смысле форменным ужасом».

В сети уже появилась петиция в поддержку участников ученической вечеринки. Ее авторы настаивают, что выпускники лишь неформально отнеслись к прощанию со школой и ничего вызывающего в их действиях не было.