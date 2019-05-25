Журналисты, освещавшие протесты в Екатеринбурге, сообщили о попытках взломать их аккаунты в Telegram

Одно за другим сегодня стали появляться сообщения о попытках взлома аккаунтов в Telegram и социальных сетях. Об этом рассказали журналист издания «Медуза», шеф-редактор Znak.com, зам главного редактора портала Ura.ru, главред сайта «Между строк», глава коммуникационного агентства Magic Inc и авторы двух телеграм-каналов – все они активно писали о протестах, развернувшихся на фоне планов построить храм на месте сквера в Екатеринбурге. Зайти в аккаунты журналистов пытались со стационарного компьютера, IP-адрес которого зарегистрирован в Испании. Взломщиков остановила двухфакторная аутентификация, при этом в ряде случаев даже удалось получить коды подтверждения из смс. Один из пострадавших обратился за разъяснениями к своему мобильному оператору, чтобы выяснить, каким образом злоумышленники смогли ввести код, но ему ответили, что не «консультируют по данным вопросам». Большинство попавших в эту ситуацию журналистов связывают попытку взлома с освещением протестов против храма.

На конфликт между защитниками сквера и сторонниками строительства также обратили внимание уличные художники. Они раскрасили ограждения на набережной так, что столбики стали напоминать церковные купола. Инсталляция получила название «Дайте больше куполов, их ведь и так мало в центре».