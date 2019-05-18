Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РФ должна освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда Украине. Также обе стороны в рамках этого постановления должны до 25 июня предоставить в трибунал отчеты по инциденту в Керченском проливе.

Освобождение украинских моряков стало бы сигналом Москвы о готовности прекратить конфликт с Киевом. Об этом у себя в ФБ написал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия может сделать шаг «к разблокированию

переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом».

Россия должна подчиниться решению международного арбитража ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, если она заинтересована в диалоге с Украиной. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Если Россия не выполнит решение международного арбитража по морскому праву и не выпустит украинских моряков, то тогда диалог (с Украиной) откладывается на неопределенное время. У Зеленского (президент Украины – ЭМ) не будет возможности вопреки позиции России, которая не выполняет решение арбитража, идти на контакт, тем более на диалог», — сказал он.

На Украине, добавил политолог Карасев, решение арбитража по поводу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, восприняли очень позитивно.

Требование вернуть Украине задержанных моряков не означает, что в споре между странами трибунал ООН встал на чью-либо сторону. Такое мнение высказал политический обозреватель «Эха» Алексей Венедиктов. Он добавил, что Россия не вернет Украине моряков, поскольку считает, что подобные решения вне юрисдикции трибунала ООН.