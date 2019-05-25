Прокуратура проверит авиапроисшествие с самолетом «Суперджет-100» Москва Ижевск

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу при подготовке к вылету из Москвы работники наземных служб не отцепили у самолета трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

В пятницу московское межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте сообщало о проведении проверки в связи с инцидентом. «Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в московском

СУ СК РФ на транспорте.