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17:32, 25 мая 2019

Прокуратура проверит авиапроисшествие с самолетом «Суперджет-100» Москва Ижевск

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу при подготовке к вылету из Москвы работники наземных служб не  отцепили у самолета трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из  пассажиров не пострадал.

В  пятницу московское межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте сообщало о  проведении проверки в  связи с  инцидентом. «Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в московском
СУ  СК РФ на транспорте.



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