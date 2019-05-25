Присяжные в Верховном суде Татарстана вынесли обвинительный приговор по обвинению в убийстве африканского студента

Присяжные в Верховном суде Татарстана вынесли обвинительный приговором двум молодым людям по обвинению в убийстве африканского студента. На 24-летнего слушателя Казанского университета из Республики Чад напали в феврале 2017 года. По версии обвинения, злоумышленники, вооруженные ножом и молотком, нанесли ему смертельные удары. Как передает «Интерфакс», мотивом убийства следствие называет расовую ненависть. Кроме того, обвиняемые сознались еще в двух нападениях — на уроженцев Киргизии и Афганистана. Также они обвиняются в организации экстремистского сообщества. По делу проходят еще двое человек, им инкриминируют публичные призывы к насилию, ложный донос и нападения на полицейских.