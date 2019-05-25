Присяжные Верховного суда Татарстана вынесла обвинительный вердикт фигурантам дела об убийстве студента из Чада

Согласно решению коллегии, в случившемся виновны четверо молодых людей. Это Роман Халилов, Руслан Архипов, Ростислав Малахов и Адель Аскаров. Двое из них, как передает интернет-издание «Idel.Реалии», по мнению присяжных, не заслуживают снисхождения. Такой вердикт при этом они смогли вынести лишь с третьего раза. Первые два варианта Верховный суд Татарстана не принял из-за нарушений в согласованности ответов. Сами подсудимые свою вину не признают, а защита уже объявила о намерении обжаловать обвинительный приговор в федеральном Верховном суде, а затем в ЕСПЧ. Дело об убийстве студента из Чада расследовалось более двух лет. Задержанных по этому делу Малахова и Аскарова изначально обвиняли организации экстремистского сообщества. Халилов же и Архипов, по версии следствия, состояли в нацистской группировке и, согласно материалам дела, убили студента из расовой ненависти.

Трое подсудимых более двух лет находятся в СИЗО, еще один – под подпиской о невыезде.