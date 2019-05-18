Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. По словам главы трибунала Пак Чжин Хена, отчеты об инциденте Россия и Украина должны представить до 25 июня. Международный трибунал предостерег обе стороны от шагов по обострению ситуации. Российская сторона на слушаниях не участвовала, так как считает, что у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

Требование вернуть Украине задержанных моряков не означает, что в споре между странами трибунал ООН встал на чью-либо сторону. Такое мнение высказал политический обозреватель «Эха» Алексей Венедиктов. Он добавил, что Россия не вернет Украине моряков, поскольку считает, что подобные решения вне юрисдикции трибунала ООН.