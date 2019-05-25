У  правоохранительных органов есть фото подозреваемого, устроившего взрыв в Лионе

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщает телеканал BFM TV, это 30-летний темнокожий мужчина в шортах-бермудах и рубашке с длинными рукавами. Его лицо закрывали очки. Взрывное устройство находилось в сумке либо пакете, подозреваемый оставил его возле булочной на улице Виктора Гюго. Тем временем выяснилось, что взорвавшийся чемодан был оснащен системой дистанционного управления. В результате взрыва в Лионе пострадали, как минимум 13 человек.