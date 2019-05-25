Временный губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о намерении принять участие в выборах 8 сентября. О своем намерении он дважды заявил на встрече с общественностью одного из районов города. Беглов был назначен врио губернатора в октябре 2018 года. Он утверждает, что за это время его команда успела выявить болевые точки города и разработать стратегию по улучшению жизни горожан и экономики.