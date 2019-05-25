Детский сад, гимназия и пять школ повреждены в  результате землетрясения в дагестанском Буйнакске

Как передает «Интерфакс», предварительно установлено, что несущие конструкции зданий не разрушены. Системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме, в Буйнакске работает комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. По данным МЧС жертв в результате землетрясения нет. Ранее также сообщалось, что из-за землетрясения повреждены двадцать домов в селе Халимбекаул Буйнакского района.