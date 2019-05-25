Z Архив новостей новости
5 0 6 0
16:03, 25 мая 2019

В Дагестане в результате землетрясения пострадали несколько учебных заведений и жилые дома

Два подземных толчка в регионе зафиксировали сегодня ночью.

Серьезных повреждений после землетрясений в Дагестане не обнаружено. Незначительно пострадали здания гимназии, пяти школ и детского сада в городе Буйнакск, об этом сообщили в местной администрации агентству ТАСС. Там отметили, что проведению Единого государственного экзамена в учебных учреждениях это не помешает. Эпицентром землетрясения стало село Халимбекаул, там пострадали 20 домов. В соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как из-за подземных толчков сотрясаются здания, а также последствия – обвалившаяся штукатурка, трещины на стенах. При этом отмечается, что серьезно никто не пострадал. Первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло полвторого ночи, чуть позже были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,3. Землетрясения не нарушили работу систем жизнеобеспечения.

Землетрясения в Дагестане – не редкость, однако, как правило, толчки достаточно слабые, а эпицентр находится глубоко под землей



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….

5 483 6 58223 18.05
Kукраина, рф, крым, политика, зеленский, мнения
Новости

Морской трибунал ООН постановил освободить корабли и украинских моряков, арестованных в России Таким образом суд встал на сторону Украины…

5 102 6 9217
Блоги

Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…

5 167 6 18714 18.05
Kекатеринбург, религия, протесты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем не слов, а дел Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….

5 155 6 15956 21.05
Kукраина, зеленский, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В отношениях России и США всегда есть «но» Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и  даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…

5 53 6 5912 18.05
Kсша, рф, путин, политика, мнения
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…

5 134 6 14723 19.05
Kмосква, кпрф, дети, общество, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не будем спешить с завышенными ожиданиями Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…

5 51 6 5629 22.05
Kукраина, зеленский, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про палку и морковку Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…

5 161 6 17956 22.05
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 248 6 28686 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 118 6 13865 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…

5 248 6 32768 20.05
Kполитика, общество, украина, зеленский, мнения
Блоги

+ «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы Россиянка сообщает, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. Она обратилась к соотечественникам за финансовой поддержкой…

5 333 6 45175 19.05
8читать ;смотреть
Kсша, заключенные, события
Интервью Интервью

Максим Миняйло гость: Максим Миняйло протоиерей

О противостоянии вокруг строительства храма Город откажется, может быть, от него. Я это допускаю. Просто имейте это в виду, что если этот храм не появится, то это решение вы несете по всей своей жизни до конца…

5 159 6 24533 19.05
#слушать 18:40 8читать $скачать 4.3 МБ
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Пархоменко вправе меня ненавидеть, но зачем врать? Где же Ваша журналистская объективность, Сергей Борисович? Не выдержала натиска Ваших политических пристрастий…

5 156 6 24413 19.05
Kобщество, выборы, москва, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Аплодируем и наблюдаем Зеленский, благодаря своему обаянию, улыбке и умению смеяться над собой и окружающей действительностью, — президент. Беспрецедентный случай, который, конечно, с опытным политиком Рейганом сравнивать нельзя…

5 61 6 10082 20.05
Kзеленский, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Исключительно корпоративный вопрос» В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…

5 109 6 18565 23.05
Kсми, журналистика, журналисты, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает снижаться Если месяц назад, по данным ВЦИОМ, показатель был 32,6%, то теперь 31,7%...

5 44 6 25145
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Печальный для власти симптом, это как если бы в Москве протестовали за сохранение бассейна «Москва» на месте храма Христа Спасителя…

5 99 6 125714 18.05
#слушать 48:06 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Завидуете ли вы сегодня Украине?
5 115 6 20709 21.05
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...

5 255 6 336599 19.05
Kекатеринбург, путин, рпц, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 139 6 132853 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7844415
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4049986

Сегодня в эфире