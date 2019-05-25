В Дагестане в результате землетрясения пострадали несколько учебных заведений и жилые дома

Два подземных толчка в регионе зафиксировали сегодня ночью.

Серьезных повреждений после землетрясений в Дагестане не обнаружено. Незначительно пострадали здания гимназии, пяти школ и детского сада в городе Буйнакск, об этом сообщили в местной администрации агентству ТАСС. Там отметили, что проведению Единого государственного экзамена в учебных учреждениях это не помешает. Эпицентром землетрясения стало село Халимбекаул, там пострадали 20 домов. В соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как из-за подземных толчков сотрясаются здания, а также последствия – обвалившаяся штукатурка, трещины на стенах. При этом отмечается, что серьезно никто не пострадал. Первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло полвторого ночи, чуть позже были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,3. Землетрясения не нарушили работу систем жизнеобеспечения.

Землетрясения в Дагестане – не редкость, однако, как правило, толчки достаточно слабые, а эпицентр находится глубоко под землей