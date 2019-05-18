Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по Морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных прошлой осенью в Керченском проливе. В постановлении говорится, что это необходимо сделать незамедлительно. Также трибунал потребовал вернуть Украине буксир и два катера, которые Россия захватила во время конфликта.

Эти требования не означают, что в споре между странами трибунал встал на чью-либо сторону, — отметил в эфире «Эха» политический обозреватель радиостанции Алексей Венедиктов.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке, что выполнение Россией требований трибунала могло бы стать первым сигналом со стороны российских властей о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. В российском МИДе заявили, что намерены и дальше последовательно отстаивать позицию Москвы.