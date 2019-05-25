Здания гимназии, пяти школ, детского сада повреждены в результате землетрясений в Буйнакске

Здания гимназии, пяти школ, детского сада повреждены в результате землетрясений в дагестанском городе Буйнакск. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Там добавили, что сведений о жертвах не поступало. В администрации созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в администрации Буйнакского района сообщили, что 20 жилых домов повреждено в селе Халимбекаул. Землетрясения магнитудой 2,5 и 4,5 были зафиксированы в нескольких километрах от Халимбекаула вчера вечером и минувшей ночью.