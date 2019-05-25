Освобождение украинских моряков может стать первым сигналом со стороны РФ о готовности прекратить конфликт с Украиной

Освобождение украинских моряков и кораблей по решению Международного трибунала может стать первым сигналом со стороны российских властей о готовности прекратить конфликт с Украиной. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке президент Владимир Зеленский. Между тем в МИДе России заявили, что намерены отстаивать свою позицию по ситуации с задержанными украинскими моряками. Сегодня Международный трибунал ООН по Морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков, задержанных в результате конфликта в Керченском проливе осенью прошлого года.