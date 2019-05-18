Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток, похвалил условия в СИЗО

Об этом «Эху» рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Газета «Московский комсомолец» пишет, что Черкалин принес в камеру иконы – в основном, с ликом Николая Чудотворца — Библию и молитвослов. Полковник написал заявление, в котором попросил разрешения на встречу со священником.

«Мы тут, как в келье. И нет соблазнов, которые на воле», — сказал Черкалин, добавив, что верующим оказался и его сосед. Газета «Коммерсант» пишет, что полковник ФСБ в СИЗО занимается спортом, отжимается и приседает в камере и во время прогулок. Правозащитников он встретил в спортивном костюме от Живанши.