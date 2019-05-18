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Эксклюзив Эха 15:00, 25 мая 2019

Сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию выпустить украинских моряков

Сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, обязал Россию выпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков и выдать три морских судна Украине.

Девятнадцать судей Международного трибунала проголосовали за то, чтобы Российская Федерация незамедлительно передала корабли «Бердянск», «Никополь» и  «Яни Капу» под юрисдикцию Украины и отпустила 24 арестованных моряка.

Трибунал не посчитал необходимым потребовать от России приостановить уголовные процессы против украинских моряков или воздержаться от открытия новых дел против них. Однако он обязал Россию прекратить любые действия, которые могут привести к ухудшению или дальнейшему развитию конфликта.

Кроме того, Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Украину и Российскую Федерацию до 25 июня предоставить первые отчеты о принятии всех предварительных мер, которые были предписаны судом. Президент трибунала по своему усмотрению может потребовать от обеих сторон любые другие отчеты или информацию, которые он сочтет необходимыми.
Судья из России Роман Колодкин единственный проголосовал против всех постановлений Трибунала.

Трибунал также указал на то, что не явившаяся на суд сторона несмотря ни на что является одной из сторон процесса. Тем самым было признано участие в суде Российской Федерации.

Адвокат одного из арестованных Илья Новиков считает, что такой вариант развития событий не подразумевает дальнейшего рассмотрения этого дела в суде. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что это решение правильное, для этого были основания. Поэтому суда, конечно, быть не должно. Если Россия хочет оставаться в рамках международного права, то придется это решение выполнять сейчас и немедленно», — сказал он.

По мнению И.Новикова, если дело будет прекращено, к примеру, постановлением следователя, а, не подчиняясь решению международного трибунала ООН по морскому праву, то «это тоже будет считаться выполнением в рамках подхода». «Всех устроит, если даже это решение будет принято как бы не в связи с этим судебным приказом», — отметил адвокат.

И.Новиков подчеркнул, что позиция России по этому вопросу противоречивая. По его словам, разные суды по-разному расценивают произошедшее, в частности морской суд признает, что в проливе произошло военное столкновение. «Такая противоречивая позиция никогда никому не помогает, не помогла Российской Федерации и в этот раз», — сказал он.



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