В Екатеринбурге уличные художники превратили элементы ограждения на набережной в купола

Об этом сообщает местный сайт Е1. Акцию назвали «Дайте больше куполов – их ведь и так мало в центре». По словам авторов – это ирония по поводу происходящих в городе событий, связанных с планами по строительству нового храма. Купола также разместили на скворечниках в центре города. Эту работу художники назвали «Идеальный компромисс». Кроме того, одну из надписей со словами «За сквер!» в центре города они исправили на слово «Зашквар», что, по мнению художников, отражает ситуацию, которая возникла при попытке построить храм на месте сквера.