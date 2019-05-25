В Верховном суде Татарстана присяжные вынесли обвинительный вердикт обвиняемым в убийстве африканского студента

На скамье подсудимых четверо местных жителей. Двоих присяжные признали виновными единогласно. По версии следствия, два года назад Руслан Архипов и Роман Халилов напали на 24-летнего студента Казанского университета, который приехал учиться из республики ЧАД. От ударов молодой человек скончался на месте. Следователи выяснили, что мотивом убийства стала расовая ненависть. Архипов и Халилов также сознались в нападениях на уроженцев Киргизии и Афганистана. Кроме того, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Двум другим фигурантам дела инкриминируют публичные призывы к насилию и нападениям на полицейских.