Международный трибунал ООН потребовал от России немедленно освободить украинских моряков, задержанных в результате конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство Франс пресс. Согласно решению, стороны должны воздержаться от действий, которые могут обострить ситуацию, и до 25 июня предоставить трибуналу отчеты о событиях в Керченском проливе.

В апреле Украина обратилась в Международный трибунал ООН по Морскому праву и потребовала принять меры в отношении России. Осенью прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали украинские корабли и их экипажи.

Москва призывает Киев действовать в соответствии с российскими законами, касающимися судоходства в Керченском проливе. Об этом заявили в МИДе нашей страны, комментируя решение Международного трибунала. В МИДе добавили, что предусмотренные Конвенцией ООН по Морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к конфликту в Керченском проливе, передает агентство ТАСС.