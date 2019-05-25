Полиция Франции разыскивает подозреваемого в причастности к взрыву в центре Лиона

Власти не исключают, что это был теракт.

В Большом Лионе и департаменте Рона разыскивают 30-летнего мужчину, который, по данным полиции, бросил на центральной пешеходной улице Виктора Гюго пакет со взрывчаткой, гвоздями и болтами. Бомба сработала напротив кафе, пострадали 13 человек, в том числе маленькая девочка. Они получили лёгкие травмы, — рассказал мэр Лиона Жерар Коллон. По его словам, взорвалось маломощное, достаточно сложное с технической точки зрения устройство. Полиция проследила дальнейший путь подозреваемого по камерам видеонаблюдения, однако потеряла его след у университетского квартала. Власти призвали жителей департамента быть бдительными, особенно в местах скопления людей, сообщать сотрудникам правоохранительных органов обо всех брошенных вещах. До утра субботы в районе взрыва ввели особые меры безопасности. Было, в частности, ограничено движение транспорта, в том числе метро. Полиция тем временем ищет всех, кто мог видеть подозреваемого. Мэр Жерар Коллон отметил, что свидетелей, скорее всего, будет много, хотя он и не уверен, что это поможет найти предполагаемого преступника.

Дело о взрыве в Лионе курирует антитеррористический отдел прокуратуры Франции. Произошедшее пока официально терактом не признали.