Временный губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал сохранить кафе с бесплатной едой для пенсионеров

Ранее заведение временно закрыли по предписанию администрации.



«Кафе закрыто не будет», – пообещал на своей официальной странице «Вконтакте» врио губернатора Александр Беглов. Градоначальник поручил чиновникам разобраться в ситуации и помочь кафе «Добродомик», где пенсионеры уже несколько лет обедают бесплатно. Проблемы у заведения начались несколько дней назад – тогда администрация Василеостровского района провела проверку и выдвинула претензии: в частности, перед дверью заведения обнаружили пакет с мусором, на фасаде дома – незакрашенное граффити. Также чиновникам не понравилось, что вывеска кафе выполнена «не в том цветовом формате». По словам совладелицы кафе Александры Синяк, заведению после проверки грозит штраф в 700 тысяч рублей. Впрочем, в администрации района утверждают, что в случае устранения нарушений ограничатся лишь предупреждением.

По словам создателей кафе, летом на бесплатные обеды каждый день приходит несколько сотен человек, в зимний период – более шестисот.