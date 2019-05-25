Морской трибунал ООН постановил освободить корабли и украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе. Таким образом суд встал на сторону Украины.

Россия должна освободить моряков и вернуть задержанные в Керченском проливе суда Украине. Обе страны также должны воздержаться от действий, которые могут обострить спор, возникший в связи с инцидентом. Кроме того, Москва и Киев обязали через месяц предоставить суду свои отчеты по событиям в Черном море. Такое решение огласил председатель Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хен. Напомню, что в середине апреля в суд обратилась Украина, добиваясь введения временных мер, а именно немедленного освобождения и возвращения на родину экипажа задержанных судов. Россия не присутствовала ни на заседаниях трибунала, ни на оглашении решения. В МИДе считают, что этот суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента». Между тем, поскольку Россия является участницей Конвенции ООН по морскому праву, решение трибунала обязательно для выполнения.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Российские пограничники задержали три украинских судна и их экипажи. В Киеве сочли это актом агрессии. Захваченных моряков признали военнопленными.