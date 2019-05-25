При восхождении на вершину Эвереста за неделю погибли 10 человек

Десятой жертвой сегодня стал альпинист из Великобритании, — сообщает Би-би-си. Как отмечает телеканал «Дождь», этой весной власти Непала выдали рекордное число разрешений на восхождение. Несколько дней назад на вершину пытались подняться более двухсот человек. Это спровоцировало большие очереди. В четверг в очереди от истощения умерли трое индийских альпинистов и австриец. Днем ранее американец и индиец скончались из-за горной болезни. До этого упал и разбился насмерть ирландец.