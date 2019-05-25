90 генералов США в отставке обратились к Дональду Трампу с просьбой снизить уровень напряженности вокруг Ирана

90 американских генералов в отставке обратились к Дональду Трампу с просьбой снизить уровень напряженности вокруг Ирана. Они направили американскому лидеру письмо. В нем говорится, что война может привести к непредсказуемым последствиям на уже нестабильном Ближнем Востоке и вовлечь Соединенные штаты в конфликт с огромными финансовыми и геополитическими рисками. Авторы послания призывают к дипломатическим мерам, пишет РБК.