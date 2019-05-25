Полковника ФСБ Черкалина, при обыске у которого нашли 12 миллиардов рублей, поместили в камеру со всеми удобствами

Полковника ФСБ Кирилла Черкалина, при обыске у которого нашли 12 миллиардов рублей, поместили в камеру со всеми удобствами. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивших фигуранта дела в СИЗО. Кирилл Черкалин встретил посетителей в спортивном костюме от Живанши. По всей камере он развесил иконы. Как говорят правозащитники, она стала походить на молельную комнату. Как рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, Черкалин молится и активно занимается спортом, отжимаясь и приседая в камере и во время прогулок. Издание отмечает, что при этом Дмитрий Фролов, ранее курировавший работу Черкалина, содержится там же, в Лефортово, под стражей в помещении с минимумом удобств. Газета напоминает, что Фролову при задержании сломали руку.