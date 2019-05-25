Международный трибунал ООН по Морскому праву объявит о решении по конфликту в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по Морскому праву, как ожидается, в ближайшие минуты объявит о решении по конфликту в Керченском проливе. Месяц назад Киев обратился в суд в Гамбурге с требованием принять меры в отношении Москвы. В МИДе нашей страны на это сказали, что «Международный трибунал по Морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».

Осенью прошлого года российские пограничники обстреляли украинские суда и задержали моряков.