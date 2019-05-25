Сегодня ЦСКА и Зенит сыграют второй матч полуфинальной серии чемпионата Единой лиги ВТБ – главного клубного баскетбольного соревнования страны.

Стартовый матч с Зенитом был первый появлением армейцев на публике после победы в Евролиге, если не считать момента приземления в аэропорту. Желающие могли не только посмотреть на трофей, но и сфотографироваться с ним. Димитрис Итудис имеет такой состав, что может себе позволить обойтись без Нандо де Коло. Француз остался с новорожденной дочерью, но во дворце все таки появился. Ему вручали награду за лучший перформанс сезона. Игровое время в кои-то веки получили россияне. Много играл не только Никита Курбанов, но и его товарищ по сборной Семен Антонов, а также молодые Ухов и Лопатин. Последний набрал свои первые очки в плей-офф, Антонов забил целых 15. На фоне армейцев Зенит несколько растворился, устапив 16 очков. От питерской команды зависит увидим ли мы противостояние достойное финала или же армейцы, как они говорят сами получат пару лишних отгулов.



Матч между ЦСКА и Зенитом канал Матч ТВ покажет в записи в 23.30.