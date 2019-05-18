В повторном финале телепроекта «Голос.Дети» победителями были объявлены все девять участников конкурса

Такое решение приняли на «Первом канале» после отмены итогов предыдущего голосования, в котором были выявлены накрутки в пользу одного из участников.

Дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова, победные баллы которой были отменены после выявленной накрутки голосов, отказалась принять участие в специальном выпуске шоу «Голос. Дети». Шоу состоялось минувшим вечером, в прямом эфире повторного финала гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назвал имена каждого из победителей.

Эрнст добавил, что проект «Голос.Дети» будет продолжаться, несмотря на скандальную историю вокруг.

Проект-менеджер Анастасия сказала, что это – «соломоново решение», которое позволило выйти из ситуации и организаторам шоу, и при этом не огорчить детей.

Житель одного из арбатских переулков Геннадий уверен: иначе и быть не могло – сначала обманули, а потом – попытались сделать так, чтобы сгладить выявленный обман. И так во всем.

А вот Оксана, мать второклассника, прогуливавшаяся по Гоголевскому бульвару, считает итоги второго финала нечестными.

Выпускница театрального вуза Ирина считает, что есть тонкая грань – с одной стороны все правильно, а с другой стороны – у действительно талантливых ребят должен быть шанс на успех, и настоящее звание победителя.

Альфия, гостья столицы и журналистка из пермского издания «Перемена» сказала мне – в сложившейся ситуации иначе быть не могло.

Восемь финалистов детского «Голоса» под занавес состоявшегося накануне шоу вместе исполнили композицию на музыку шведской группы ABBA.

«Первый канал» пообещал проработать механизм голосования, чтобы до старта следующего сезона проекта все вопросы к честности и справедливости его итогов отпали.