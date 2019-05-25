Родителей выпускницы из Владивостока, участвовавшей в фотосессии в полицейской форме, оштрафуют

Семье грозит штраф до полутора тысяч рублей.

Полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео с вечеринки в школе №74 по случаю последнего звонка, который должен был пройти на следующий день. Выпускники пришли в различных нарядах, а трое юношей оказались в костюмах в стиле БДСМ: с голым торсом и в масках. Рядом с ними в этот момент находились две школьницы: одна – в полицейской форме, именно ее родителям, по данным приморского МВД, предстоит заплатить штраф. Вторая – в костюме ОМОНовца. Подростки, как следует из выложенных кадров, танцевали во дворе школы, зажигали дымовые шашки и распыляли огнетушитель. После этого инцидента директор школы Галина Пугина написала заявление об увольнении. Впрочем, в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметила, что пока она продолжает работать. По ее словам, ученики пришли вместе с родителями и извинились перед ней, поскольку не думали, что «делают плохо и позорят школу». Пугина также сказала, что все произошедшее выпускники изначально считали «шуткой», которую они решили устроить после официальной фотосессии.

Оштрафуют ли других участников перфоманса, пока что не уточняется.