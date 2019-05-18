НАТО впервые за несколько десятилетий меняет свою военную стратегию

Это решение напрямую связано с Россией.

Ядерная угроза со стороны России вызывает опасения у стран-членов НАТО. Беспокоят руководство североатлантического альянса и «новые вызовы» на востоке и юге Европы. Чтобы добиться «полной защищенности» и обеспечить стабильность в будущем необходима новая военная концепция, объяснил в интервью изданию Die Welt генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Его слова приводит сайт газеты РБК. Сила НАТО, отметил Столтенберг, заключается в умении меняться в случае необходимости. Как именно стратегия альянса изменится в отношении России, генсек уточнять не стал. Он также напомнил, что страны, входящие в НАТО, наращивают расходы на оборону. Это делается не для того, чтобы «успокоить» президента США Дональда Трампа, который настаивал на увеличении финансирования, — по словам Столтенберга, речь идет о необходимости «повысить военный потенциал в нынешнее непростое время».

Заявление Столтенберга следует воспринимать как констатацию явления, которое можно наблюдать уже несколько лет, — сказал «Эху» военный обозреватель Александр Гольц.

Гольц добавил, что о решении объявили только сейчас, потому что до этих пор страны альянса договаривались между собой.

Россия готова к такому развитию событий, — сказал «Эху» член Комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин.

Дорохин добавил, что по данным разведки, страны НАТО в последние пять-семь лет заметно увеличили производство неядерного оружия, что, по его словам, можно расценивать лишь как подготовку к войне.