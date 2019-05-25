Победителями шоу «Голос. Дети» после скандала, связанного с голосованием, объявили всех финалистов

Это девять человек. Среди них – и дочь певицы Алсу Микелла. Семьи каждого из этих детей получат по миллиону рублей. Об этом было объявлено во время специального выпуска шоу.

В апреле дочь певицы Алсу была объявлена победительницей конкурса в рамках программы «Голос. Дети». Затем была обнаружена накрутка голосов. Первый канал аннулировал результаты. Генеральный директор канала Константин Эрнст сказал, что «все оказались обманутыми, но мы не знаем, кто это сделал».