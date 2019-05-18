России не стоит реагировать на заявления НАТО об изменении военной стратегии – член комитета ГД по обороне Дорохин

России не стоит реагировать на заявления НАТО об изменении военной стратегии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, отметив, что наша страна готова к такому развитию событий.

«России ничего не надо менять, поскольку мы свою стратегию и тактику уже выработали лет 7-8 назад. Наша позиция — это укрепление обороноспособности, модернизация вооруженных сил. Но в то же время все двери для дипломатии открыты, но в эти двери никто не идет», — сказал он.

П.Дорохин добавил, что по данным разведки НАТО начал готовиться к войне примерно 5-7 лет назад. По его словам, тогда производство неядерного вооружения в странах альянса превышало нормы мирного времени примерно в пять раз.

НАТО впервые за десять лет меняет военную стратегию. Причиной этого в Альянсе называют угрозу со стороны России.