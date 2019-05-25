Дональд Трамп сегодня прибыл в Японию со вторым визитом в страну

Президент США почтит нового императора Японии, проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ и посмотрит финал по борьбе сумо в Токио.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе без сомнения является лучшим другом Дональда Трампа из всех мировых лидеров. За два с половиной года Абэ и Трамп провели десять личных встреч, 30 телефонных переговоров, а резиденцию Трампа в Мар-А-Лаго Абэ посещал дважды.

Накануне своей поездки в Японию Дональд Трамп заявил репортерам следующее: «премьер-министр Абэ сказал мне, совершенно определенно, «вы — почетный гость. А почетный гость бывает только один». Свой визит в Японию Трамп анонсировал как «крупнейшее для них событие за последние 200 лет», имея в виду свою встречу с новым императором страны — Трамп станет первым из мировых лидеров, почтившим нового императора.

Американская пресса о поездке Трампа пишет так — несмотря на то, что новый император пришел к власти в Японии, по-настоящему императорский прием ждет Трампа по приезду. Помимо императорского банкета, Синдзо Абэ приготовил для Трампа посещение военно-морской базы и билеты на трибуны на финал по борьбе сумо — трофей победителю турнира будет вручать президент США.

Несмотря на хорошие личные отношения между двумя лидерами, Трамп ввел и не стал снимать ввозные пошлины на алюминий и сталь из Японии и грозится ввести пошлины на импорт японских автомобилей в США — неделю назад президент США дал японии и евросоюзу 6 месяцев на то, чтобы заключить новые торговые сделки с США, с тем, чтобы американская автомобильная индустрия, рабочая сила и инновации были защищены.

Тойота в ответ заявила, что действия Трампа свидетельствуют о том, что инвестиции японского автоконцерна в американскую экономику не приветствуются и не ценятся.

Торговые пошлины, таким образом, станут главной темой переговоров Трампа и Абэ, наряду с ситуацией в Северной Корее — в мае Пхеньян возобновил баллистические испытания, что сильно беспокоит Японию. Синдзо Абэ хочет добиться от Трампа более жестких действия в отношении КНДР.

Визит Дональда Трампа в Японию приходится на один из главных государственных праздников США — Мемориальный День, когда президент страны посещает официальную церемонию на главном военном кладбище — Арлингтонском. Дональд и Мелания Трамп посетили мемориал с необъявленным визитом в четверг, накануне поездки в Японию.