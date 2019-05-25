Несколько сотен жителей Ростовской области вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода

Акция проходит в станице Кировская, где живут около 6 тысяч человек. Люди вышли с плакатами «Стройте в промзоне!» и «Наше право — дышать чистым воздухом!». В апреле власти сообщили, что на участке площадью 11 гектаров на территории станицы разместится «Экокомплекс по обращению с отходами». Местные жители считают, что это обернется большим ущербом для экологии и опасаются, что будут страдать от выбросов с предприятия, пишет сайт МБХ Медиа.