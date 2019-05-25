Международный трибунал ООН по морскому праву сегодня огласит решение по делу об инциденте в Керченском проливе

Киев требует применить против Москвы меры в связи с захватом трех военных украинских кораблей, захваченных Россией с применением оружия в конце ноября прошлого года. Кроме того, Украина настаивает на немедленном освобождении более двух десятков своих моряков, находящихся в российских СИЗО. Москва же обвинила их в незаконном пересечении границы и вхождении во внутренние территориальные воды. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу трибунала, находящегося в Гамбурге, чтение решения займет примерно 20-30 минут. Председатель суда, по некоторым данным, зачитает не все решение целиком, а только некоторые выдержки. При этом российской делегации на оглашении вердикта не будет. Москва полагает, что Международный трибунал ООН по морскому праву не обладают юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.

Тем временем в июне в Постоянном Третейском суде в Гааге пройдут слушания по еще одному «морскому» иску Украины к России. Киев обвиняет Москву в нарушении международного морского права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.