Во Владивостоке решили оштрафовать родителей выпускницы, которая пришла в школу в полицейской форме

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД. Семье грозит штраф до полутора тысяч рублей. Будут ли какие-либо меры в отношении других участников праздника, в полиции не уточнили. Проверка началась после появления в соцсетях видео, где запечатлена вечеринка по случаю окончания школы. Школьники пришли в костюмах, в том числе, с голым торсом. Одна из учениц нарядилась в сотрудника ОМОНа, другая была в полицейской форме. Подростки танцевали во дворе учебного заведения, зажигали дымовые шашки и распыляли содержимое огнетушителя.