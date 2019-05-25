Морской трибунал ООН сегодня объявит о мерах в отношении России, связанных с конфликтом в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по Морскому праву сегодня, как ожидается, объявит о мерах в отношении России, связанных с конфликтом в Керченском проливе. Заседание начнется через полтора часа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда. Там отметили, что российской делегации на оглашении приговора не будет.

Конфликт в Керченском проливе произошел осенью прошлого года. Российские пограничники обстреляли украинские суда и задержали моряков. В апреле Украина потребовала принять меры в отношении России.