Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз на Каннском кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд» за лучшую режиссуру. Жюри конкурса отметили его фильм «Дылда».

Балагов не смог лично присутствовать на награждении в Каннах, за него приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» получил продюсер Александр Роднянский. В интервью агентству ТАСС он сказал, что после премьеры на фестивале режиссер уехал в Москву и не успел вернуться к церемонии. Роднянский при этом отметил возраст Балагова – 27 лет – и добавил, что получить в таком возрасте награду за лучшую режиссуру – уникальное достижение. Фильм режиссера «Дылда», представленный в секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля, посвящен двум женщинам, вернувшимся с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Главные роли в нем сыграли актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Гран-при программы «Особый взгляд», в свою очередь, получила лента бразильского режиссера Карима Айнуза «Невидимая жизнь Эвридики Гусмао».

Балагов уже во второй раз удостаивается награды Каннского фестиваля в секции «Особый взгляд». Два года назад за фильм «Теснота» режиссер получил приз Международной федерации кинопрессы.