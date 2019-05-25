Страны Евросоюза выбирают депутатов, которые сформируют новый состав Европейского парламента

Эксперты прогнозируют перемены в балансе сил.

750 депутатов следующие пять лет будут представлять жителей 28 независимых государств, объединенных в Евросоюз. Несмотря на то что Европарламент – далеко не самое сильное звено в структуре власти в ЕС, он обладает важными полномочиями, в частности его согласие необходимо для принятия бюджета, также он выдвигает и утверждает главу Еврокомиссии, одобрение депутатов требуется и для согласования условий выхода страны из союза. Парламентарии формируют фракции. Крупнейшим альянсом по итогам прошлых выборов была Европейская народная партия, она придерживается правоцентристских взглядов. Вторая по численности Альянс социалистов и демократов, в которую входит левоцентристские партии. Эксперты, как пишет издание РБК, полагают, что в новом составе обе фракции сократят свое представительство, и для утверждения законов теперь им придется заручиться поддержкой других объединений. Это наверняка окажет влияние на решения, принимаемые парламентом. Однако эксперты сходятся во мнении, что на политику в отношении России изменения в балансе сил никак не скажутся.

Результаты выборов в Европарламент станут известны в понедельник. Свое первое заседание депутаты проведут 2 июля.