Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Вельт.

Россия готова к такому развитию событий, — сказал «Эху» член Комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин.

Павел Доохин добавил, что, по данным разведки, страны Североатлантического альянса около семи лет назад увеличили производство оружия, что, по его мнению, является признаком подготовки к войне.