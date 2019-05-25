Неизвестные попытались взломать телеграм-каналы уральских журналистов, освещавших события вокруг строительства храма

Неизвестные попытались взломать телеграм-каналы, по меньшей мере, трех уральских журналистов, освещавших события вокруг строительства храма на месте сквера. Об этом рассказал шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев. Он оказался среди тех, кто столкнулся с попыткой взлома. По его словам, доступ к данным пытались получить с испанского IР-адреса. Колезев отметил, что не будет обращаться в полицию, поскольку считает это бессмысленным.