Все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети» объявлены его победителями по результатам специального выпуска программы

«Первый канал» не стал проводить голосование.

Дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова, победные баллы которой были отменены после выявленной накрутки голосов, отказалась принять участие в специальном выпуске шоу «Голос. Дети». Шоу состоялось минувшим вечером, спустя неделю после того, как о компания Group-IB подтвердила аномалию с голосами, а «Первый» аннулировал итоги конкурса. В прямом эфире повторного финала гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назвал имена каждого из победителей.

Эрнст добавил, что проект «Голос.Дети» будет продолжаться, несмотря на разразившийся громкий скандал. Восемь финалистов детского «Голоса» под занавес вместе исполнили композицию на музыку шведской группы ABBA.

Сейчас Первый канал обновляет механизмы голосования, они будут завершены до старта следующего сезона проекта.