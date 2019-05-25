Родителей выпускницы из Владивостока, участвовавшей в фотосессии в полицейской форме, оштрафуют

«За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов» предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей, рассказали газете «Коммерсант» в пресс-службе управлении МВД по Владивостоку. Однако по этой ли статье родителям школьницы придется выплатить штраф, пока неясно — в УМВД по Приморскому краю лишь сообщили, что они будут оштрафованы. Поводом для проведения проверки стали появившиеся в соцсетях фотографии и видео из школы 74 во Владивостоке. Там одинадцатиклассники решили устроить «прощальную вечеринку» в стиле БДСМ. Накануне последнего звонка они пришли к учебному заведению, чтобы устроить фотосессии. Выпускники танцевали, жгли дымовые шашки, кто-то распылил огнетушитель в актовом зале. Юноши позировали с голыми торсами и в масках зайчиков Playboy, а одна из школьниц была одета в форму сотрудника полиции – ее родителям и предстоит заплатить штраф. Будут ли приняты дисциплинарные меры в отношении остальных участников этой фотосессии, пока неизвестно.

В связи с произошедшим в школе начали внутреннюю проверку, а директор учебного заведения написала заявление об увольнении по собственному желанию.